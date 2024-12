Stevige bolwassing: OHL knikkert met forfaitcijfers laatste tweedeklasser Zulte Waregem uit de beker

wo 4 december 2024 21:48

OH Leuven einde 5 - 0 Zulte Waregem Croky Cup - speeldag 1 - 04/12/24 - 20:01

OH Leuven heeft de pletwals bovengehaald om de bekerdromen van Zulte Waregem de kop in te drukken. Zonder weerstand van de bezoekers zette het forfaitcijfers op het bord. Zo verdwijnt de laatste tweedeklasser van het bekertoneel in de 1/8e finales. OHL tankt vertrouwen om met nieuwe coach Chris Coleman aan de slag te gaan.



Goals 15' Kurucay 1-0 35' Maziz 2-0 39' Banzuzi 3-0 53' N'Dri 4-0 60' Ikwuemesi 5-0

"Pas op, de leider in de Challenger Pro League is een gevaarlijke klant."

Die boodschap zal Hans Somers - bij afwezigheid van Chris Coleman, die in de tribunes zijn werkvergunning afwacht - de kern van OH Leuven vast meegegeven hebben voor het duel tegen Zulte Waregem.

Maar terwijl de Leuvense fans nog binnendruppelden in Den Dreef, kregen zij meteen reden om te vieren. Op het kwartier duwde Kurucay een vrije trap in doel, in een handvol minuten trapten Maziz en Banzuzi de thuisploeg op rozen. Maziz deed dat met een pareltje vanaf zo'n 20 meter.

Die taaie klant? Die viel bij 3-0 heus wel mee. Zeker omdat Essevee onmondig voor de dag kwam. Een prikje na rust was het enige noemenswaardige wapenfeit.

Dat Jelle Vossen - in de afgelopen 4 matchen goed voor 8 goals - dan al gewisseld was, betekende de handdoek in de ring. N'Dri en Ikwuemesi knalden nog voor het uur de forfaitcijfers op het bord. Het sein voor beide ploegen om de weg naar het laatste fluitsignaal in te zetten.

Met de pijnlijke bolwassing verdwijnt de laatste tweedeklasser van het bekertoneel. OHL begint op zijn beurt aan een nieuw hoofdstuk met vers getankte liters vertrouwen.

"Liever vanavond 5-0 dan komend weekend"

Laurent Lemoine (Zulte Waregem): "Als verdediger is 5-0 nooit een leuke uitslag. Maar liever vandaag dan komend weekend, als ik eerlijk ben. De Beker was nooit ons doel." "Elke keer als we ons weer in de match wilden knokken, slikten we een nieuwe goal. Het is duidelijk nu wat onze zwakke punten zijn. En we nemen ook de goede dingen mee."

Birgir Verstraete (OHL): "Dit geeft een positief gevoel, want bij scoren knelde het schoentje de afgelopen weken. Hopelijk zijn die vijf verschillende doelpuntenmakers nu vertrokken voor de komende weken. Ik hoop van harte dat de ketchupfles open is. Het is een opluchting, we moeten genieten van dit moment. Anderzijds wacht er zaterdag een belangrijke match tegen Standard."