LIVE (20.30 uur): Zet Antwerp zegereeks tegen Kortrijk voort?

Kortrijk verloor laatste 4 onderlinge duels

De statistieken spreken niet in het voordeel van Kortrijk voor dit bekerduel. Bijna vier weken geleden pakte Antwerp in de competitie nog de volle buit in het Guldensporenstadion, de vierde overwinning op een rij voor the Great Old tegen KVK. Het is voor Kortrijk al twee jaar geleden dat het Antwerp nog eens kon verslaan. Lukt het vanavond wel?