BEKIJK: Alderweireld knalt Antwerp richting kwartfinale na spannende penaltyreeks tegen Kortrijk

Het was niet de avond van Vincent Janssen. Een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg hij op aangeven van Kerk dé kans om Antwerp op weg te zetten naar de kwartfinales, maar de Nederlandse spits trapte onbegrijpelijk naast de bal.



Kort na de rust was Janssen ook al dicht bij de 0-1 geweest, maar Pirard haalde zijn schot nog onder de lat vandaan. Bij KV Kortrijk was het vet dan al van de soep. De thuisploeg was nochtans sterk aan de wedstrijd begonnen, al was er ook in de eerste helft een sterke Pirard nodig om Corbanie van de openingsgoal te houden.



Kortrijk moest het spel in de tweede helft ondergaan, maar hield wel stand en sleepte zo verlengingen uit de brand. Daarin zette de trend zich voort voor Janssen. Opnieuw bood Kerk een grote kans aan, opnieuw kon Janssen de bal niet in doel duwen.



Antwerp kwam zelfs met de schrik vrij toen een mislukte voorzet van Bruno plots op de lat strandde en slaagde er niet meer in om Kortrijk van zich af te schudden. Penaltyreeks dus en die begon dramatisch voor Antwerp met een misser voor Odoi.



Uiteindelijk wel de enige misser bij de bezoekers, terwijl Kortrijk twee missers liet optekenen. Antwerp-aanvoerder Alderweireld zette de beslissende strafschop om en knalde Antwerp zo na een moeizame avond in het Guldensporenstadion toch naar de kwartfinales.