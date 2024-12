Epolo opnieuw pineut bij wederoptreden: ongelukkige tussenkomst Standard-doelman helpt Genk aan zege

Ai ai, Matthieu Epolo. 115 minuten lang was de jonge doelman bij zijn nieuwe kans tussen de palen op geen foutje te betrappen. Tot hij een corner niet doortastend genoeg wegbokste, in de voeten van Hrosovsky. De Genkenaar trapte de 2-1 in doel, een bijzonder late klap voor Standard.

opvallend

Net als in de competitie blijft Standard de enige ploeg die KRC Genk in bedwang kan houden in eigen huis dit seizoen. Na de 0-0 op de openingsspeeldag hielden de Rouches de competitieleider nu ook op 1-1 na 90 minuten. Diep in de verlengingen was het dan toch game over.