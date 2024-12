LIVE (20.30 uur): Hoe reageert Cercle Brugge in bekerduel met STVV op ontslag van trainer Muslic?

Cercle Brugge - STVV: die affiche kregen we al in de vaderlandse competitie. Even terug in de tijd: op 29 september kwam de Vereniging toen niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de Kanaries.



Dankzij een doelpunt van Denkey stond groen-zwart bijna de hele wedstrijd op voorsprong, maar een goal in minuut 89 van Ferrari deed de wedstrijd toch nog kantelen.



Mazzu-time was dus terug van weggeweest, de Waal hoopt alvast dat het vandaag zo ver niet hoeft te komen.