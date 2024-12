LIVE (20.30 uur): Beerschot en KV Mechelen stellen veel sterkhouders op voor bekerclash

Samen 5 bekerzeges

Onervaren zijn deze twee teams allerminst in de Beker van België. Beerschot won de vaderlandse knock-outcompetitie in 1971, 1979 en 2005, weliswaar onder andere namen. In de prijzenkast van KV Mechelen staan twee Bekers van België. De triomf uit 2019, toen als tweedeklasser, was de opmerkelijkste.