Anderlecht heeft ondanks vroeg schrikmoment geen enkele moeite met Westerlo

EINDE: Anderlecht 4-1 Westerlo

Het was al even in kannen en kruiken, maar nu is het ook helemaal zeker: Anderlecht gaat naar de kwartfinales, na een relatief eenvoudige zege tegen Westerlo. Het fel gewijzigde Westerlo knokte wel voor elke bal en kwam in de eerste helft snel op voorsprong. Maar na het doelpunt veerde paars-wit recht via Zanka, Dolberg en N'Diaye nog voor rust. In de tweede helft kopte Dolberg met zijn tweede van de avond alle andere mogelijke scenario's aan diggelen. Westerlo toonde zich nog wel en aasde op een doelpunt, zonder resultaat. Daardoor kreeg ook Anderlecht nog veel ruimte, maar ook de thuisploeg weigerde om de zege nog ruimer te maken.





4-1, het kaartje van Anderlecht vliegt de trommel in voor de loting van de kwartfinales, nog live te volgen op de livestream!