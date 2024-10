LIVE (20u): Zulte Waregem ontvangt Dender in de Croky Cup, nu dan toch jubileum voor Vossen

Voordeel voor Zulte Waregem?

Vorig seizoen kon Dender niet winnen van Zulte Waregem. In het Regenboogstadion bleef het steken op 1-1 en in de terugronde was een rode kaart voor Marzo het keerpunt. Dender ging in eigen huis de boot in met 1-4. Een voorbode voor vanavond?