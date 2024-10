Geen Hazards in de basis in de Hazard-derby, ontloopt Anderlecht horroravond bij Tubize-Braine?

Kleinzoon van Van Himst

Bij Anderlecht begint de 19-jarige verdediger Amando Lapage op de bank. Hij is een vaste waarde bij de RSCA Futures en heeft via zijn opa een beetje paars-wit bloed door zijn aderen stromen. Amando Lapage is immers de zoon van ex-wielrenner Lorenzo, die getrouwd is met Claudia Van Himst, de dochter van Anderlecht-icoon Paul.