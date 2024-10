LIVE (20.30u): Kan amateurploeg Lyra-Lierse stunten op Sclessin?

Standard-killer bij Lyra-Lierse

Bij Lyra-Lierse weet er alvast eentje hoe het voelt om te scoren op Sclessin. Jason Adesanya speelde in 2012 voor Lierse en moest tegen Standard in de Beker van België spelen.



In de 120e minuut bezegelde hij het lot van de Rouches door de 2-4 binnen te werken. Kan hij dat kunststukje vanavond nog eens herhalen?