Racing Genk ondervindt weinig tegenstand van Beveren en bekert voort

Het vervelendst voor Genk was misschien nog wel dat de wedstrijd een kwartier later begon dan gepland. Enkele Limburgse supportersbussen stonden vast in de file op de Antwerpse ring. Toen alle fans uiteindelijk in de Freethiel waren, zagen ze twee fel vertekende ploegen. Beveren deed het met vijf wissels, Genk met zeven.

Van bij de aftrap werd de logica gerespecteerd. Racing Genk eiste het balbezit en zocht geduldig naar zwakheden in de afweer bij Beveren. De Waaslanders, al enkele weken op de dool in de Challenger Pro League, hielden zich vooral bezig met hun organisatie. Die stond vrij stevig, want lang bleef het bij wat probeerschotjes van Karetsas.



Pas toen Oh zich ermee ging moeien, werden de kansen groter. De explosieve Koreaan werkte eerst een voorzet van Nkuba over de lat met zijn knie. Na knap voorbereidend werk van Steuckers en Karetsas raakte hij dan weer de paal. Voor de rust zou het doelpunt niet vallen.



Na de rust kwam het eerste wapenfeit warempel van Beveren. Servais verraste vriend en vijand met een fantastische trap vanuit de middencirkel. Penders kreeg haast een paniekaanval en was maar wat blij dat de bal rakelings naast zijn kooi viel.



Genk nam snel over, maar had een flits van Karetsas nodig voor de voorsprong. De jonge spelmaker dribbelde de zestien meter in, waar Bateau hem haakte. Oh zette de strafschop feilloos om, waarna de veer bij Beveren gebroken was. Ook een handvol wissels konden de thuisploeg niet meer reanimeren.



De bezoekers hoefden geen slotoffensief te vrezen, integendeel. Na een heerlijke aanval hield Deman Oh van zijn tweede met een sterke arm. De ingevallen Tolu punterde dan weer naast. In de toegevoegde tijd viel de 0-2 toch. Steuckers schudde Corryn af en prikte netjes over het been van Deman.