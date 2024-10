LIVE: Charleroi staat met de rug tegen de muur na twee vroege treffers van Patro Eisden

Tweevoudig finalist

Charleroi kan een sterke prestatie in de beker gebruiken. In de competitie pakte het slechts 2 op 15 in de afgelopen weken. Al twee keer stonden de Zebra's in de bekerfinale. SK Beveren (1978) en Standard (1993) hielden Charleroi van de eindzege.



De voorbije jaren ging het niet zo goed in de beker. In 2021 en 2022 strandde Charleroi al in zijn eerste ronde. Vorig jaar deed het iets beter, maar al in de 1/8e finales botste het op Antwerp.