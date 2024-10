LIVE: Mbaye Leye laat 16-jarige zoon Tidiane debuteren bij Seraing, OH Leuven wil bekerstunt vermijden

7e ontmoeting

Het is de zevende keer dat OH Leuven en Seraing tegenover elkaar staan, sinds de Luikse fusieclub in 2014 boven de doopvont werd gehouden. De balans is momenteel in het voordeel van Seraing, dat 3 keer wist te winnen en 2 keer verloor. In 2023 troffen beide clubs elkaar voor het laatst, in de Jupiler Pro League. Seraing won toen met 2-1 door goals van Poaty en Lepoint.