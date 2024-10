LIVE: Pakt KV Kortrijk tegen Lokeren-Temse derde thuiszege op rij en zo wraak voor verloren bekerfinale in 2012?

Het sfeervak in het Guldensporenstadion is goed gevuld. You'll Never Walk Alone galmt door de boxen. De sjaals gaan de lucht in. Ook het bezoekersvak met de supporters uit Lokeren en Temse is goed gevuld. Er zouden zo'n 520 supporters de (korte) reis gemaakt hebben. De andere tribunes in het stadion zijn wel maar matig gevuld voor deze bekerclash.