Met verloren zoon Lapoussin terug in de kern: recht bekerhouder Union de rug op bezoek bij Eupen?

Zo magisch vorig seizoen was voor Union, zo stroef het nu loopt. In de Jupiler Pro League staan de Brusselaars pas op een teleurstellende 10e plaats. Met Eupen krijgen ze in de Croky Cup de ideale sparringpartner om de tank met vertrouwen opnieuw aan te vullen. Mis vanaf 20.00 uur hier niets van het duel of luister op Radio 1.