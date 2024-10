LIVE: AA Gent krijgt haalbare kaart met amateurclub Union Rochefortoise

Kansen voor zomertransfers

Grijpen enkele zomertransfers van KAA Gent hun kans vanavond. Voor de Hongaar Zalan Vancsa, die nog maar één basisplaats kreeg in de competitie sinds zijn komst in september, is het een gelegenheid om zich te tonen aan coach Wouter Vrancken. Ook voorin kreeg Helio Varela tot nu toe alleen maar invalbeurten in de Jupiler Pro League. In oktober kwam hij nog niet in actie.