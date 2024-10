LIVE (20u): AA Gent krijgt haalbare kaart met amateurclub Union Rochefortoise

Union Rochefortoise

In de Beker van België azen de "kleine ploegen" maar al te graag op een stunt. Reken daar het stamnummer 2799 ook maar bij. Union Rochefortoise komt uit de eerste amateurklasse, maar is wel ambitieus. Sinds de overname door de steenrijke Nicolas Lhoist promoveerde de club uit Namen al drie keer.



De hoogste klasse is het ultieme doel voor Union Rochefortoise, maar een zege tegen AA Gent in de Beker zou al een mooi begin zijn. Dan moet het wel aanknopen met de overwinning, want in de competitie heeft het al 5 matchen niet gewonnen (4 op 15).