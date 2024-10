STVV zet goede elan onder Felice Mazzu door en bekert voort na 0-2-zege op bezoek bij Lierse

Op bezoek bij Lierse heeft een stevig geroteerde basiself van STVV zich niet laten verrassen. Andres Ferrari tekende voor de knappe openingsgoal net voor de rust, Olivier Dumont deed in de slotminuut de boeken helemaal toe. Felice Mazzu en zijn Sint-Truiden gaan verder op hun goede elan en stoten zo al bij al eenvoudig door in de Beker.

Liefst 6 wissels in vergelijking met de 2-0-zege tegen Westerlo op zaterdag voerde Felice Mazzu door. Die leken in de beginfase even voor een moeizame wedstrijd te zorgen, maar de gok draaide dan toch goed uit.

Terwijl K Lierse SK door een dipje gaat met twee nederlagen op een rij in de Challenger Pro League, vertrekt de vormcurve bij STVV onder Felice Mazzu in lichtjes stijgende lijn. De bezoekers roteerden stevig voor hun eerste wedstrijd in de Beker, Lierse vooral noodgedwongen.

Het wedstrijdbegin was ook voor de thuisploeg. Jo Coppens moest vroeg aan de bak op een vrije trap. Het sein voor Sint-Truiden om wakker te worden en de partij over te nemen. Aanvankelijk met vooral middenveldspel, maar dan ook met kansen.

Na een goed halfuur stuitte Andres Ferrari bij zijn eerste basisplaats voor STVV nog op thuisdoelman De Smet, even later was het wel prijs. De Uruguayaan bewees zijn torinstinct door een diepe bal van Nhaili heerlijk over de ver uitgekomen De Smet te lobben.

Het kwartiertje rust bracht niet echt beterschap bij Lierse, dat moeilijk tot kansen bleef komen. Delpupo miste de kans op de 0-2, net als Nhaili. En dus bleef het spannend tot het eind.

Coppens bracht met een voetveeg redding op een ultieme hoekschop voor de thuisploeg. Op de tegenaanval konden de boeken helemaal dicht dankzij Nhaili, die het overzicht bewaarde en Dumont bediende voor de doodsteek.

0-2, een al bij al vrij eenvoudige zege van STVV bij Lierse. Goed voor een ticketje voor de 1/8e finales van de Beker.