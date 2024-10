LIVE: Andres Ferrari vlamt STVV net voor de rust op voorsprong bij Lierse

Op Het Lisp kijken Lierse en STVV elkaar in de ogen met als inzet een plekje in de 1/8e finales van de Croky Cup. De thuisploeg kent de voorbije weken in dipje in de Challenger Pro League, terwijl de bezoekers uit Limburg het goede elan van onder Felice Mazzu hopen door te trekken. Volg de wedstrijd op deze pagina met tekstupdates en met flitsen op Radio 1.