LIVE - Zelfs thuispubliek trakteert hem op applaus: Belisia-spits pakt uit met pareltje tegen Club Brugge

Luister LIVE

Vanavond staan er tien bekerwedstrijden op het programma. Op onze website en in onze app kun je alles op de voet volgen. Wil je je ook even in het stadion wanen? Dan schakel je best in op Radio 1. Op elke bekerclash brengt er een Sporza-reporter live verslag uit vanaf de zijlijn. In het Jan Breydelstadion neemt Nicolas De Brabander de honneurs waar voor ons.