LIVE (20.30 uur) - Met Skov Olsen en Vanaken: Club Brugge kiest ijzersterk elftal tegen amateurclub Belisia

Club Brugge ontvangt vanavond Belisia Bilzen in het Jan Breydelstadion. Een opwarmertje in de bekercampagne van de landskampioen of verrast de amateurclub vriend en vijand? Nicky Hayen kiest alvast voor een sterk gestoffeerde basisploeg. Volg de wedstrijd op deze pagina of luister naar Radio 1.