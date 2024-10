LIVE: Kan Cercle Brugge 'zwart beest' Olympic Charleroi over de knie leggen in Beker van België?

Geen Mehdi Terki

De bekendste naam in de brede selectie van Olympic Charleroi is wellicht Mehdi Terki. Met Lokeren speelde hij in totaal 75 matchen in de Jupiler Pro League. Vanavond speelt hij weliswaar niet, want net als in de competitiematch van afgelopen weekend staat hij niet op het wedstrijdblad.



Het gevaar komt normaal gezien vooral van spits Léandro Rousseau. Hij was goed voor 4 doelpunten in de laatste 4 matchen.