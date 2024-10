LIVE: Beerschot telt FC Luik na de rust helemaal uit met goals van Verlinden en Keita

Bekergeschiedenis Beerschot en Luik

De namen van Beerschot en Luik vinden we allebei terug op de erelijst van de Beker van België. Luik won als Club Liégois de beker in 1990. Robert Waseige leidde zijn team voorbij Germinal Ekeren in de finale.



De naam Beerschot staat zelfs 3 keer in de annalen van de Croky Cup, zij het één keer als Germinal Beerschot (in 2005 de finale tegen Club Brugge gewonnen) en twee keer als "oerclub" Beerschot (winst in 1971 en 1979).