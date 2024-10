LIVE: Kan tweedeklasser KMSK Deinze, ondanks late aankomst, voor verrassing zorgen tegen Antwerp?

Antwerp opnieuw oppermachtig?

Het is al van het seizoen 2015-2016 geleden dat Antwerp en Deinze nog eens tegenover elkaar stonden. Beide clubs speelden toen in de tweede klasse en Deinze kon in twee onderlinge duels maar één puntje rapen.



Een rode draad bij de duels tegen Antwerp, want het is al van 17 september 2005 geleden dat Deinze de volle buit kon pakken tegen the Great Old. Daarna ging Deinze in 9 confrontaties maar liefst 7 keer onderuit.