Kijk vanavond (20.45 uur) bij Sporza naar de bekerclash tussen Antwerp en Deinze

Antwerp en Deinze sluiten deze Croky Cup-speeldag in schoonheid af. In de Bosuil ontvangt The Great Old de tweedeklasser die zijn woelige weken wil doorspoelen met een bekerstunt - al zou dat lang niet de eerste zijn in de geschiedenis van de club. Kijk om 20.45 met een livestream op deze pagina of via VRT CANVAS naar de clash, luister kan steeds op Radio 1.