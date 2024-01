LIVE: Schmeichel ontsnapt! Sadiki straft enorme blunder van Anderlecht-doelman niet af

De terugkeer van Union naar het hoogste niveau betekende een kleine nachtmerrie voor Anderlecht. In competitieverband ging het immers maar liefst zeven keer op rij onderuit tegen de Brusselse buren.



De laatste keer dat paars-wit Union kon verslaan was uitgerekend in de beker. Bijna drie jaar geleden haalde het in de 1/8e finales zelfs zwaar uit en ging het met forfaitcijfers winnen bij Union, toen de leider in 1B.