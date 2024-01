LIVE: Dramatische start voor Antwerp! Maziz krult OHL meteen op voorsprong

De lokroep uit Madrid klinkt steeds luider voor Arthur Vermeeren. De jonge Rode Duivel staat dicht bij een transfer naar Atlético. Toch stapte Vermeeren vandaag gewoon op (en af) de bus met zijn ploeg om het bekerduel tegen OH Leuven af te werken. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat hij normaal gezien niet in actie zal komen. Of krijgen we toch nog een eresaluut van Tuurke aan de Belgische voetballiefhebber?