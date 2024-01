LIVESTREAM - Gift Orban laat gigantische kans op gelijkmaker liggen tegen Club Brugge

AA Gent zal niet op zijn sterkst aantreden tegen Club Brugge. In de winterstop werd Fofana verkocht en Tissoudali, Hong, Watanabe en Fortuna zijn weg door interlandverplichtingen.





"En we hebben ook nog een paar twijfelgevallen", vertelt Hein Vanhaezebrouck een dag voor de match. "Het is niet onze sterkste selectie, maar het is aan de nieuwe jongens om zich te bewijzen. Er zullen een paar jonge spelers meedoen, zoals twee spelers die gisteren nog 90 minuten gespeeld hebben bij Jong Gent."





"Zij moeten tonen dat ze klaar zijn voor dit niveau en voor een carrière in het voetbal. Dit moment kunnen ze gebruiken om zich te profileren en om mensen te verrassen. Daar kijk ik naar uit."





"We spelen tegen Club Brugge, een ploeg met een grote kern. Daar moeten we ons tegen weren. Ik hoop dat de motivatie bij mijn spelers alleszins groot is. Ik hoop dat ze niet twijfelen en ik reken ook op de steun van onze supporters. We zullen moeilijke momenten hebben in de match, maar we spelen thuis en met een duwtje in de rug van de fans moeten we erdoor raken."