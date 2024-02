Union wil ook in bekerduel tegen Club voortdenderen: "We zijn klaar voor nóg een hoogtepunt"

Union leeft momenteel op een roze wolk. In de competitie lijkt het ongenaakbaar, in Europa stuntte het tegen Frankfurt en ook in de Croky Cup wil het zijn bloedvorm bewijzen. Al moet het woensdag dan wel een 2-1-achterstand ophalen tegen het gepikeerde Club Brugge. "De wil om ook hier het maximum uit te halen, is groot", vertelt Union-coach Alexander Blessin.