LIVE: Sykes kopt Union naar eerst bekerfinale in 110 jaar

Union had aanvankelijk de touwtjes in handen in de eerste helft. Club Brugge kende moeite met het hoge tempo van de thuisploeg, dat een eerste keer Mignolet aan het werk zette met een gekruist schot van Nilsson.



Rasmussen kreeg een grotere kans, ter hoogte van de stip schoot hij de bal over. "Een 18-karaatsmogelijkheid", dixit onze commentator Peter Vandenbempt.



In het slotkwartier kwam Club Brugge erdoor. Vanhoutte was een sta-in-de-weg op een kopbal van Vanaken, Thiago mikte op de paal.



Na een scherpe tackle mocht Vanaken van geluk spreken dat de scheidsrechter het bij een gele kaart hield. Zo kon de aanvoerder van Club Brugge nog een poging ondernemen om te scoren. Deze keer hield Morris hem van de 0-1.