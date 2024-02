LIVESTREAM: Prachtgoals aan de kust, Henderson veegt openingstreffer van Doumbia uit

Wie had voor aanvang van deze bekereditie durven te voorspellen dat KV Oostende het tot in de halve finales zou schoppen?



"We hebben al 3 eersteklassers uitgeschakeld en dat is de verdienste van de hele club", benadrukt Brent Laes. "Ook in de competitie zijn we goed bezig en dat moeten we aanhouden."



KVO won 3 van zijn jongste 4 matchen. "We zijn gestraft door de puntenaftrek, maar we willen sportieve prestaties leveren en daar gaan we positief mee om. Het is niet eenvoudig, maar we zijn goed begonnen aan 2024."



"De redding is het belangrijkst", zegt Laes over de staartploeg in de Challenger Pro League. "Maar iedereen wil ook spelen in de beker, want dit maak je misschien niet vaak mee. Al staat de competitie op 1."