LIVE: Kan Union in de slotfase de achterstand verkleinen tegen Club Brugge?

Eind vorig jaar hielden Club Brugge en Union elkaar in evenwicht in een intense topper op Jan Breydel. Op het halfuur bracht Nilsson de bezoekers op voorsprong, na de rust bracht Thiago blauw-zwart langszij dankzij een discutabele penalty. Opvallend: Union eindigde de match toen met veldspeler Puertas in doel na rood voor doelman Moris.





In de heenronde kon Union in eigen huis Club Brugge wel verslaan. Amoura was toen de matchwinnaar met twee treffers in de 2-1-thuiszege.