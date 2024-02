Gehavend Club Brugge ontvangt vanavond Union in halve finale Beker van België

Maxim De Cuyper behoort tot de selectie van Club Brugge voor het duel in het Jan Breydelstadion tegen Union.



De Cuyper leek onbeschikbaar na een harde val zondag in de verloren competitietopper bij Antwerp (2-1). Maandag maakte Club Brugge bekend dat onderzoek in het ziekenhuis een whiplash aan het licht had gebracht.



Hij werd zo niet in de selectie voor de heenmatch van de halve finales van de Croky Cup tegen Union verwacht. De 23-jarige De Cuyper maakte zondag op de Bosuil het enige Brugse doelpunt.



Club kan woensdag niet rekenen op middenvelder Hugo Vetlesen, die zondag een spierscheur in de adductoren opliep, en winger Philip Zinckernagel, die een stevige trap op de achillespees kreeg.



Ook Antonio Nusa blijft afwezig. Het Noorse toptalent krijgt rust nadat een transfer naar Premier League-club Brentford vorige week in het water viel.