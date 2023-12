Ruud Vormer keert vanavond terug naar Jan Breydel voor bekerduel met Zulte Waregem

Terugkeer Ruud Vormer

Toevallig of niet: Ruud Vormer speelde zijn laatste minuten voor Club Brugge - de ploeg waar hij actief was tussen 2014 en 2022 - tegen zijn huidige ploeg Zulte Waregem. Op 5 augustus in het jaar 2022 kreeg de middenvelder vijf minuten in de derde competitiewedstrijd van het seizoen. Daarna zou hij tot aan de winterstop geen voet meer tussen de lijnen zetten.



Een ongewild gebrek aan speelminuten dat hem tot een transfer dwong. Datzelfde seizoen verhuisde de Nederlander nog naar Zulte Waregem. Vormer kreeg al een huldiging op Jan Breydel, maar keert vanavond terug naar Brugge om er zijn voormalige ploegmakkers - zoals Hans Vanaken en Simon Mignolet - tijdens de 1/8e finales van de Croky Cup het vuur aan de schenen te leggen.