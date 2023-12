LIVE: Snedig begin 2e helft van Zulte Waregem meteen uitgewist door buffelstoot en binnentikker van Thiago: 4-0

Rusten: 2-0

Het is rusten geblazen in Jan Breydel. Club Brugge was al bij al toch een maatje te sterk voor Zulte Waregem in de eerste helft. Vooral in het eerste half uur uitte zich dat in twee copy-paste doelpunten van Andreas Skov Olsen. Na minuut 35 ging Mignolet aan het klungelen, maar vergat Traoré af te maken. Vossen kreeg dan nog een grote kans op de aansluitingstreffer. Maar het bleef dus bij 2-0, dat is dus ook de ruststand.