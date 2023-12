LIVE (20.45 u): Ex-Clubspelers Vormer én Vossen in de basis bij Zulte Waregem, Deila roteert stevig

4e Club - Zulte Waregem in de beker

Bij de vorige 3 confrontaties ging 1 keer Zulte Waregem door en 2 keer Club. De laatste ontmoeting in de beker was in het seizoen 19/20. Een 1-1 in de heenwedstrijd, en een 1-2-overwinning voor Club in de terugwedstrijd na doelpunten van Mechele en De Ketelaere.

Vorig seizoen sneuvelde Blauw-Zwart in deze ronde tegen STVV (1-4). Zulte Waregem haalde de halve finales en ging er uit tegen KV Mechelen.