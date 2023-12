LIVESTREAM: Krijgen we ook vuurwerk op het veld tussen Anderlecht en Standard?

Anderlecht zonder Hazard en met Dupé

Nog geen Thorgan Hazard in de kern bij Anderlecht. De draaischijf van paars-wit is nog niet hersteld van een knieprobleem. "Het is en blijft een onschuldig probleem bij Thorgan, maar hij heeft nog te veel pijn om al te spelen." De herstelde Yari Verschaeren is er net als tegen Westerlo wel opnieuw bij.



Ook nog eens van de partij: Maxime Dupé. De gepasseerde doelman is in de beker wel eerste keuze en mag vanavond nog eens spelen. "Hij staat er omdat hij dat verdient. Hij doet het goed op training en pakt de situatie met Schmeichel zeer professioneel aan."