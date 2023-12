LIVE (20.30 uur): Romelu Lukaku noemt duel tussen Anderlecht en Standard "intens", Wasilewski "een gevecht"

Een tweeluik op leven en dood. Anderlecht en aartsrivaal Standard staan deze week 2 keer tegenover elkaar in het Astridpark: vanavond in de 1/8e finales van de beker en zondag in de competitie. In het vorige duel in oktober trok Standard aan het langste eind, neemt Anderlecht revanche? Kijk live om 20.30u op VRT Canvas of hier met livestream. Radio 1 gaat ook live.