Anderlecht wint bekerduel ontsierd door rellen tegen Standard

Jammer van de valse noot. Anderlecht heeft een intens bekerduel, ontsierd door rellen in de tribune, gewonnen van Standard. Stroeykens en Dreyer knalden paars-wit naar de kwartfinales. Maar wat met de heruitgave van zondag?

Doelpunten:

Anderlecht-Standard kort samengevat:

De eerste van twee “Clasicos” in vier dagen tijd zorgde voor vuurwerk in de straten van Brussel.

Op het veld was het voor de rust toch wat minder. Anderlecht eiste de bal op, maar in de zone van de waarheid had het toch moeite om Henkinet echt te bedreigen.

Aan de overkant was vooral Kanga gevaarlijk. Eerst mikte hij voorlangs, waarna Vertonghen op het halfuur redding bracht op de lijn.

Een wake-upcall voor Anderlecht, dat niet veel later via Stroeykens wel op voorsprong kwam. Hij leek te lang te twijfelen, maar mikte vervolgens de 1-0 fraai in doel vanop afstand.

Nog voor de rust herpakte Standard zich via O’Neill. Zijn schot, op aangeven van Kanga, ging net naast.