LIVE: Ouattara brengt Genk op een dubbele voorsprong, kan Wezet nog terugslaan?

Fase per fase

clock 62' tweede helft, minuut 62. Geen penalty voor Genk. Scheidsrechter De Keyzer ziet geen fout in de duw van doelman Cremer op een hoge bal. De bal had hier zeker op de stip kunnen belanden.

clock 57' tweede helft, minuut 57. El Ouahdi wordt door een listig balletje van Hrosovsky knap richting doel gelanceerd, maar kiest ervoor de bal eerst te controleren. Hier zat meer in voor Genk.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Racing Genk lijkt de schaapjes op het droge te hebben. Glenn Martens via Sporza op Radio 1.

clock 51' tweede helft, minuut 51. DOELPUNT: 0-2. Genk neemt over na een sterk begin van Wezet en diept de voorsprong meteen uit. Aziz Ouattara is de doelpuntenmaker van dienst. Zijn schot verdwijnt enig mooi in de bovenhoek. Genk op rozen.

clock 47' tweede helft, minuut 47. AFTRAP: 0-1. We zijn er opnieuw aan begonnen in Wezet. Bij Genk is Hrosovsky Galarza komen vervangen.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 16:47 rust, 16 uur 47. RUST: 0-1. We gaan rusten met een verdiende voorsprong voor Genk. De uitploeg bepaalt het tempo waar Wezet het lastig mee heeft. Uiteindelijk was Yira Sor de afwerker van dienst. Na een knappe assist van Oyen klopte de aanvaller doelman Cremer in twee tijden. Wezet slaagde erin te dreigen via een afstandsschot van Karraoui en kreeg een reuzegrote kans na Genks balverlies. Van Crombrugge stond pal.

clock 45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

clock 43' eerste helft, minuut 43. De hoekschoppen voor Genk volgen elkaar snel op. Tolu kan zijn hoofd tegen het leer duwen, maar zijn poging zoeft naast de kooi van Cremer.

clock 38' eerste helft, minuut 38. Genk heeft de kansen om er 0-2 van te maken. El Hadji met de prima voorzet richting Tolu die net niet kan deviëren richting doel. Een minuutje later is het diezelfde El Hadji die op de vuisten van Cremer besluit. Tolu wil niet achterblijven en zet Cremer opnieuw aan het werk. Het tempo ligt te hoog voor de thuisploeg.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Opnieuw Wezet. Daar is Wezet opnieuw. Karraoui kan in één keer uithalen en lanceert een bom richting Van Crombrugge. De Genkse doelman kan de bal vanonder de lat in hoekschap tikken. Het blijft toch oppassen voor Genk.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Tolu Arokodare gaat liggen in de zestien na een trekbeweging van verdediger Belhadj. De bal gaat niet op de stip. Een VAR had hier toch wel kunnen tussenkomen.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Bijna de gelijkmaker. Genk is de betere ploeg en kan dreigen via El Hadj en Galarza. Aan de overkant is het daarna bijna prijs. Errehmouni haalt na een knappe dribbel de achterlijn en zet laag voor richting Karraoui. De aanvaller zet onbegrijpelijk naast, wat een kans voor de thuisploeg!

clock 23' eerste helft, minuut 23. Het kunstgras ligt Genk wel. De bezoekers laten de bal vlot rondgaan. Een bedrijvige Luca Oyen voelt zich in zijn sas.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Daar is Wezet nog eens. Nicholas Gerits kan uithalen vanuit de tweede lijn en ziet zijn schot net over de kooi van Van Crombrugge vliegen.