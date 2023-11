LIVE: De bal rolt in Wezet, de poging van McKenzie wordt gepareerd door doelman Cremer

Daar is Wezet nog eens. Nicholas Gerits kan uithalen vanuit de tweede lijn en ziet zijn schot net over de kooi van Van Crombrugge vliegen.

Genk krijgt wat het verdient. Doelman Cremer kan eerst nog knap redding brengen, maar in de herneming is het Sor die de bal kan binnenduwen. De Genkies vieren feest.

Na balverlies bij de uitploeg komt Saidi alleen voor het doel van Van Crombrugge. De doelman staat pal en duwt de bal terug in het spel. In de herneming raakt Karraoui ook niet voorbij de Genkse goalie. Van Crombrugge meteen belangrijk.

Genk neemt het heft in handen en wil zich hier niet laten verrassen. Visé plooit terug en speelt vanuit een laag blok. Kan Genk een opening vinden in de dubbele gordel?

Het begin is voor de uitploeg. Genk probeert zijn wil op te leggen en is gevaarlijk via McKenzie. Zijn kopbal op hoekschop wordt gepareerd door doelman Cremer.

De spanning stijgt in het charmante Stade de la Cité de l'Oie. Kan de thuisploeg verrassen of wordt de logica gerespecteerd?

Van Crombrugge, McKenzie, El Ouahdi, Aziz, El Hadj, Sor en Oyen zijn de nieuwe namen in vergelijking met de competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Kortrijk. Sadick, Kayembe, Galarza en Tolu moeten voor de tweede keer in 4 dagen aan de bak.

vooraf, 15 uur 32. De opstelling van Genk. Wouter Vranken houdt woord en geeft een aantal frisse jongens een kans. Van Crombrugge, McKenzie, El Ouahdi, Aziz, El Hadj, Sor en Oyen zijn de nieuwe namen in vergelijking met de competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Kortrijk. Sadick, Kayembe, Galarza en Tolu moeten voor de tweede keer in 4 dagen aan de bak. .

vooraf, 15 uur 31. We zitten in een neerwaartse spiraal, maar hebben Lommel wel verslagen in de beker. In een bekerwedstrijd is dus alles mogelijk. Wezet-voorzitter Guy Thiry.