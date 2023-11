Genk bekert voort na eenvoudige 0-4-overwinning tegen Visé

Fase per fase

clock 17:53 erna, 17 uur 53. EINDE: 0-4. Opdracht volbracht voor Genk. De uitploeg bekert een ronde verder na een goede partij. . EINDE: 0-4 Opdracht volbracht voor Genk. De uitploeg bekert een ronde verder na een goede partij.

clock 90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. DOELPUNT: 0-4. Daar is dan toch de 0-4. De bedrijvige Bonsu Baah beloont zijn sterke invalbeurt met een knap schot in de rechterbenedenhoek. . DOELPUNT: 0-4 Daar is dan toch de 0-4. De bedrijvige Bonsu Baah beloont zijn sterke invalbeurt met een knap schot in de rechterbenedenhoek.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Genk heeft nog wel zin in een 4e treffer. Het schot van Bonsu Baah wordt nog maar eens gepareerd door Cremer, even later wordt de kopbal van McKenzie nog net voor de lijn weggehaald. . Genk heeft nog wel zin in een 4e treffer. Het schot van Bonsu Baah wordt nog maar eens gepareerd door Cremer, even later wordt de kopbal van McKenzie nog net voor de lijn weggehaald.

clock 83' tweede helft, minuut 83. DOELPUNT: 0-3. Boeken toe! Luca Oyen speelt Zeqiri vrij na een knappe actie. De Zwiter laat zo een mogelijkheid niet liggen en schuift de bal onder Cremer in doel. . DOELPUNT: 0-3 Boeken toe! Luca Oyen speelt Zeqiri vrij na een knappe actie. De Zwiter laat zo een mogelijkheid niet liggen en schuift de bal onder Cremer in doel.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Opnieuw twee goede kansen voor Genk. Sor zet Cremer aan het werk, die met een beenveeg de 0-3 uit zijn doel houdt. Daarna moet Cremer opnieuw redding brengen op de kopbal van de ingevallen Zeqiri. . Opnieuw twee goede kansen voor Genk. Sor zet Cremer aan het werk, die met een beenveeg de 0-3 uit zijn doel houdt. Daarna moet Cremer opnieuw redding brengen op de kopbal van de ingevallen Zeqiri.

clock 76' tweede helft, minuut 76. Wouter Vranken haalt El Hadj, Sor en Arokodare naar de kant. El Khannouss, Bonsu Baah en Zeqiri krijgen nog een kwartier de tijd om de overwinning binnen te halen. . Wouter Vranken haalt El Hadj, Sor en Arokodare naar de kant. El Khannouss, Bonsu Baah en Zeqiri krijgen nog een kwartier de tijd om de overwinning binnen te halen.

clock 73' tweede helft, minuut 73. Kans Wezet. Deze wedstrijd kabbelt naar het einde, maar wordt toch nog even opgeschrikt door een een goede combinatie van de thuisploeg. Het is Errahmouni die vanuit een scherpe hoek op Van Crombrugge besluit. Een aansluitingstreffer kan de spanning natuurlijk terugbrengen. . Kans Wezet Deze wedstrijd kabbelt naar het einde, maar wordt toch nog even opgeschrikt door een een goede combinatie van de thuisploeg. Het is Errahmouni die vanuit een scherpe hoek op Van Crombrugge besluit. Een aansluitingstreffer kan de spanning natuurlijk terugbrengen.

clock 69' tweede helft, minuut 69. De 2-0 van Ouattara heeft voor rust gezorgd in de Genkse rangen. De uitploeg controleert het spel en Wouter Vranken kan tevreden zijn. Zetten de troepen van José Riga hier nog iets tegenover? . De 2-0 van Ouattara heeft voor rust gezorgd in de Genkse rangen. De uitploeg controleert het spel en Wouter Vranken kan tevreden zijn. Zetten de troepen van José Riga hier nog iets tegenover?

clock 68' tweede helft, minuut 68. De 2-0 heeft de spanning uit de wedstrijd gehaald. Glenn Martens via Sporza op Radio 1. De 2-0 heeft de spanning uit de wedstrijd gehaald Glenn Martens via Sporza op Radio 1

clock 64' tweede helft, minuut 64. Wedstrijd ligt even stil. De Genk-supporters laten zich niet van hun beste kant zien. Scheidsrechter De Keyzer legt het spel even stil omwille van beledigende spreekwoorden gericht aan de Waalse supporters. . Wedstrijd ligt even stil De Genk-supporters laten zich niet van hun beste kant zien. Scheidsrechter De Keyzer legt het spel even stil omwille van beledigende spreekwoorden gericht aan de Waalse supporters.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Geen penalty voor Genk. Scheidsrechter De Keyzer ziet geen fout in de duw van doelman Cremer op een hoge bal. De bal had hier zeker op de stip kunnen belanden. . Geen penalty voor Genk Scheidsrechter De Keyzer ziet geen fout in de duw van doelman Cremer op een hoge bal. De bal had hier zeker op de stip kunnen belanden.

clock 57' tweede helft, minuut 57. El Ouahdi wordt door een listig balletje van Hrosovsky knap richting doel gelanceerd, maar kiest ervoor de bal eerst te controleren. Hier zat meer in voor Genk. . El Ouahdi wordt door een listig balletje van Hrosovsky knap richting doel gelanceerd, maar kiest ervoor de bal eerst te controleren. Hier zat meer in voor Genk.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Racing Genk lijkt de schaapjes op het droge te hebben. Glenn Martens via Sporza op Radio 1. Racing Genk lijkt de schaapjes op het droge te hebben Glenn Martens via Sporza op Radio 1

clock 51' tweede helft, minuut 51. DOELPUNT: 0-2. Genk neemt over na een sterk begin van Wezet en diept de voorsprong meteen uit. Aziz Ouattara is de doelpuntenmaker van dienst. Zijn schot verdwijnt enig mooi in de bovenhoek. Genk op rozen. . DOELPUNT: 0-2 Genk neemt over na een sterk begin van Wezet en diept de voorsprong meteen uit. Aziz Ouattara is de doelpuntenmaker van dienst. Zijn schot verdwijnt enig mooi in de bovenhoek. Genk op rozen.

clock 47' tweede helft, minuut 47. AFTRAP: 0-1. We zijn er opnieuw aan begonnen in Wezet. Bij Genk is Hrosovsky Galarza komen vervangen. . AFTRAP: 0-1 We zijn er opnieuw aan begonnen in Wezet. Bij Genk is Hrosovsky Galarza komen vervangen.