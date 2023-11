LIVE: Meux breekt dan toch tegen Union: Leysen zorgt vlak voor de rust voor het openingsdoelpunt

Union is momenteel dé ploeg-in-vorm in België. In de competitie staat het eerste, in Europa heeft het net een levensbelangrijke zege geboekt en ook in de Croky Cup wil de ploeg van Blessin zijn status als topploeg bewijzen. Meux - de 10e in tweede nationale - is alvast gewaarschuwd. Volg de wedstrijd op deze pagina of luister naar Radio 1.