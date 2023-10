LIVE: Steekt amateurclub Thes Sport stokken in de wielen van Charleroi?

clock 33' eerste helft, minuut 33. Grote kans voor Thes! Op het halfuur is het de thuisploeg die het dichtst bij een doelpunt komt. Ilaimaharitra verliest de bal na een doeltrap van Koffi en zo kan Naqqadi alleen op de doelman af. Maar zijn het de zenuwen? Naqqadi besluit veel te slap recht op de keeper. De rebound is voor Mehanovic, maar hij trapt naast. Een waarschuwing voor de mannen van Mazzu. . Grote kans voor Thes! Op het halfuur is het de thuisploeg die het dichtst bij een doelpunt komt. Ilaimaharitra verliest de bal na een doeltrap van Koffi en zo kan Naqqadi alleen op de doelman af.

Maar zijn het de zenuwen? Naqqadi besluit veel te slap recht op de keeper. De rebound is voor Mehanovic, maar hij trapt naast.

Een waarschuwing voor de mannen van Mazzu.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Het is wel een leuke wedstrijd. Het meeste balbezit is voor Charleroi dat snel een doelpunt probeert te scoren. Jeroen Van Der Loop, Sporza Radio.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Ook Thes Sport versierde al een kansje, op hoekschop. Sam Vanaken is blijkbaar ook een goede kopper, en hij kon zijn hoofd tegen het leer zetten. Maar de bal ging net over.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Zoals al gezegd staat Adrien Trebel dus in de basiself van Charleroi. Hij miste de afgelopen drie matchen door een blessure en ook voordien moest hij tevreden zijn met het statuut van invaller. Benieuwd dus wat hij hier kan op het kunstgras. Daarnet was hij al even gevaarlijk met een vrije trap. Maar Thes-doelman Herbots kon de bal over zijn lat tikken.

Benieuwd dus wat hij hier kan op het kunstgras. Daarnet was hij al even gevaarlijk met een vrije trap. Maar Thes-doelman Herbots kon de bal over zijn lat tikken.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:33 eerste helft, 20 uur 33. We hebben hier al 7 minuten gespeeld, maar er is eigenlijk nog niets gebeurd. Jeroen Van Der Loop, Sporza Radio.

clock 20:27 eerste helft, 20 uur 27. Aftrap (iets te vroeg)! We kunnen beginnen op het kunstgras in Tessenderlo. Jordy Vermeire is de scheidsrechter voor vanavond en hij kan niet wachten tot half 9 om af te fluiten.

clock 20:26 vooraf, 20 uur 26. Vorig seizoen was deze ronde het eindstation voor Thes Sport. Het verloor toen met 1-4 tegen KV Oostende.

clock 20:20 vooraf, 20 uur 20. Thes Sport is een van de amateurclubs in deze 1/16e finales. In de eigen competitie, 1e amateur, kende de ploeg een dipje en staat Thes pas 7e. Maar u kan wel enkele namen kennen, zoals Sam Vanaken. De broer van Hans. En ook de naam van Marnick Vermijl doet wellicht nog ergens een belletje rinkelen. Hij stond ooit als groot talent onder contract bij Manchester United. Nog een leuk weetje voor deze match: de volgende match van Thes Sport in de competitie is tegen Olympic Charleroi.

Maar u kan wel enkele namen kennen, zoals Sam Vanaken. De broer van Hans. En ook de naam van Marnick Vermijl doet wellicht nog ergens een belletje rinkelen. Hij stond ooit als groot talent onder contract bij Manchester United.

Nog een leuk weetje voor deze match: de volgende match van Thes Sport in de competitie is tegen Olympic Charleroi.

clock 20:14 vooraf, 20 uur 14. Supporters wachten in spanning op de aftrap.

clock 19:51 vooraf, 19 uur 51. Heymans start tegen zijn ex-ploegmaat. Daan Heymans en Thes Sport-coach Maxime Annys hebben nog samen gevoetbald en staan nu tegenover elkaar. Heymans krijgt in de beker nog eens een basisplaats van zijn trainer Felice Mazzu. Ook in de rest van de ploeg wel wat wijzigingen. Zo beginnen ook Dabbagh en Badji aan de match en tovert Mazzu ook nog Trebel en Bager uit zijn hoed. Zorgane en Morioka zitten in de tribune vanavond.

Ook in de rest van de ploeg wel wat wijzigingen. Zo beginnen ook Dabbagh en Badji aan de match en tovert Mazzu ook nog Trebel en Bager uit zijn hoed.

Zorgane en Morioka zitten in de tribune vanavond.

clock 19:50 De opstelling van Charleroi. vooraf, 19 uur 50. De opstelling van Charleroi

clock 19:19 vooraf, 19 uur 19. Trainer Thes Sport: "Willen met goed gevoel van veld stappen". Bij Thes Sport rekenen ze zo meteen op een vol huis. En hopen ze op een stunt. "Natuurlijk, maar we moeten ook wel realistisch zijn en Charleroi is sterk", weet trainer Maxime Annys. "We gaan ons vel duur verkopen." "Ik denk dat iedereen in de groep wel uitkeek naar deze match, maar de competitie primeert. We hebben wel wat jongens die al hoger gespeeld hebben en die zich willen bewijzen." En Annys als trainer, wil hij zich bewijzen? "Dit is vooral genieten want het is misschien wel de makkelijkste match voor mij tot nu toe. Niemand verwacht iets en ik hoop gewoon dat we met een goed gevoel van het veld kunnen gaan."

"Ik denk dat iedereen in de groep wel uitkeek naar deze match, maar de competitie primeert. We hebben wel wat jongens die al hoger gespeeld hebben en die zich willen bewijzen."

En Annys als trainer, wil hij zich bewijzen? "Dit is vooral genieten want het is misschien wel de makkelijkste match voor mij tot nu toe. Niemand verwacht iets en ik hoop gewoon dat we met een goed gevoel van het veld kunnen gaan."

clock 19:18 vooraf, 19 uur 18. Podcastster Daan Heymans en trainer Maxime Annys

clock 08:06 vooraf, 08 uur 06. Thes Sport speelt op een kunstgrasveld, dus dat wordt wat aanpassen voor ons. We hebben onze laatste trainingen ook op kunstgras gedaan. Het is een ervaren ploeg met lengte achterin en kwaliteit op de flanken. We nemen deze bekermatch heel serieus, dus we hebben de tegenstander grondig geanalyseerd. Charleroi-coach Felice Mazzu.

