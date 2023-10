Charleroi brengt straks bekerbezoekje aan Thes Sport: "We nemen deze match heel serieus"

clock 08:06

vooraf, 08 uur 06. Thes Sport speelt op een kunstgrasveld, dus dat wordt wat aanpassen voor ons. We hebben onze laatste trainingen ook op kunstgras gedaan. Het is een ervaren ploeg met lengte achterin en kwaliteit op de flanken. We nemen deze bekermatch heel serieus, dus we hebben de tegenstander grondig geanalyseerd. Charleroi-coach Felice Mazzu.