clock 97' eerste verlenging, minuut 97. STVV op voorsprong! Daar is dan toch de 1-0! Steuckers zet met een geweldige pass Ogawa voor doel, waar hij de bal voorbrengt in de voeten van Zariholeslam. De Amerikaanse spits laat de reuzekans niet liggen en brengt de thuisploeg op voorsprong.

clock 93' eerste verlenging, minuut 93. Daar gaan we weer! De verlengingen worden op gang gefloten. Bij Francs Borains is in de tweede helft ook Kevin Vandendriessche op het veld gekomen, dat is meteen een brok ervaring erbij.

clock 90+5' tweede helft, minuut 95. Einde: Verlengingen. STVV nam Djoco nog enkele keren onder vuur, maar scoren lukte niet. Verlengingen dus.

clock 90+3' tweede helft, minuut 93. crucial save Djoco houdt Francs Borains recht. Ei zo na is daar alsnog de bevrijdende goal voor STVV. Okazaki gaat vol zijn kans, maar een geweldige redding van Djoco zorgt ervoor dat we toch naar verlengingen gaan.

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. De minuten tikken weg, alles wijst op verlengingen.

clock 78' tweede helft, minuut 78. Het is simpelweg niet sterk genoeg bij STVV. Kaya kon opnieuw niet scoren en wordt uit zijn lijden verlost, onder andere Steuckers en Okazaki betreden het veld.

clock 76' tweede helft, minuut 76. De spitsen van Sint-Truiden zijn gewoon te weinig. Stef Wijnants op Radio 1.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Lavie duikt nog eens op voor het doel van Coppens. De Truiense doelwachter duikt in de voeten van de aanvaller en doet dat goed.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Het staat nog steeds 0-0, kan het dan echt voor de bezoekers?

clock 59' tweede helft, minuut 59. STVV breit. Na een uur spelen blijft het spelbeeld onveranderd. STVV heeft de bal en tikt die eindeloos rond, zonder voor groot gevaar te zorgen. Francs Borains vindt dat prima en hoopt op die ene kans.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Kans voor Francs Borains. Tainmont steekt Lavie diep, Coppens moet uit zijn doel. De doelman doet het goed, dit was belangrijk.

clock 56' tweede helft, minuut 56. Kansen zitten er voorlopig niet in voor STVV. Stef Wijnants op Radio 1.

clock 46' tweede helft, minuut 46. De tweede helft is onderweg. Krijgen we de komende 45 minuten wel doelpunten, of stevenen we af op verlengingen?

