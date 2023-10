LIVE: Kan Franc Borains stunten tegen flink gewijzigd STVV?

clock 08:20

vooraf, 08 uur 20. Francs Borais op bezoek in Sint-Truiden. STVV krijgt in de 1/16e finales van de Croky Cup het bezoek van Francs Borains, de club waar MR-politicus Georges-Louis Bouchez de plak zwaait. Francs Borains heeft met spelers als Teddy Chevalier, Clément Tainmont of Kevin Vandendriessche heel wat eersteklasservaring in huis, maar heeft het desondanks moeilijk in de Challenger Pro League. Daar prijkt Francs Borains na 10 speeldagen op de 14e stek. Kan de club van George-Louis Bouchez straks de Kanaries een toontje lager laten zingen? Volg het op de voet vanaf 20.30 uur. .