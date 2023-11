LIVE: Scherp Standard staat vroeg op voorsprong tegen vierdeklasser Harelbeke

O'Neill overbrugt vijftig meter met de bal aan zijn voet en dringt het strafschopgebied in. Ohio kan daarna trappen, maar wordt afgeblokt.

tweede helft, 21 uur 33. Solo van O'Neill. O'Neill overbrugt vijftig meter met de bal aan zijn voet en dringt het strafschopgebied in. Ohio kan daarna trappen, maar wordt afgeblokt. .

Standard is een stuk beter, maar met één goaltje verschil nog niet helemaal zeker. Buigt Harelbeke na de rust helemaal het hoofd, of vechten de Ratten nog terug?

tweede helft, 21 uur 32. Standard is een stuk beter, maar met één goaltje verschil nog niet helemaal zeker. Buigt Harelbeke na de rust helemaal het hoofd, of vechten de Ratten nog terug? .

clock 41'

eerste helft, minuut 41. Rusten met 1-0. Vlak voor het einde van de eerste helft wordt Price nog gestuit in de zestien. Standard domineerde zoals verwacht, maar kon via Perica slechts één keer scoren. De overmacht leverde geen karrenvracht aan kansen op, Harelbeke zelf was enkel half gevaarlijk met een verre kogel. .