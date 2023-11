LIVE: Scherp Standard is na een uur al klaar met vierdeklasser Harelbeke

Over de winnaar van deze wedstrijd bestaat al even geen twijfel meer. Resten ons nog twee vragen: komt er nog een geldig doelpunt voor Harelbeke en zorgen de Luikse invallers nog voor opschudding?

Het is de voorbije minuten vooral wisseltijd geweest.

Beirlaen laat zijn aanwezigheid snel voelen met een tik tegen het been van Ngoy, die daarvan moet bekomen.

Bij Harelbeke komen Robin Toye en Jordy Beirlaen in de ploeg.

Samyn loopt molenwiekend weg, want hij denkt dat hij de eerredder heeft gemaakt. Jammer genoeg voor de spits geen goal op Sclessin, hij loopt nipt buiten spel.

