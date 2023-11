LIVE: Westerlo moet op zoek naar een half mirakel in tweede helft tegen SK Beveren

De rode lantaarn in de Jupiler Pro League heeft maar een doel vanavond: winnen in Beveren. In elk ander geval worden het spannende dagen voor Westerlo en trainer Jonas De Roeck. Geeft de trainer zichzelf en zijn ploeg wat broodnodige ademruimte? Volg het hier met tekst of luister naar Radio 1 vanaf 20 uur.